التربية تصدر قرارا جديدة بشأن الطلبة المتغيبين في الدور الثاني

2021/09/21 | 16:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصدرت وزارة التربية اليوم الثلاثاء ، السماح لطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين في درس واحد ضمن أيام امتحانات “الدور الثاني” “.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) ان” هيئة الرأي في وزارة التربية تصوت على السماح لطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين في درس واحد ضمن أيام امتحانات “الدور الثاني” وبضمنها يوم السبت، من ادائه في نهاية الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 أيلول 2021 .

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