2021/09/21 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بإستيراد المحاصيل العلفية “الذرة الصفراء، الشعير العلفي، النخالة” بكافة الكميات ومن جميع المنافذ، وذلك لقلة الانتاج المحلي وسد الحاجة المحلية.واشار الخفاجي، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة توجه بفتح استيراد كافة المحاصيل العلفية دعما لقطاع الثروة الحيوانية المركز الخبري الوطني.

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