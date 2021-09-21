2021/09/21 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق أعمال الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ESelNuh-3Yo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق أعمال الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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