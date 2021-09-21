قرار من التربية بشأن الطلبة المتغيبين عن الامتحانات

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن قرار يخص طلبة المراحل غير المنتهية المتغيبين في درس واحد.
وقالت الوزارة في بيان، إن “هيئة الرأي في وزارة التربية صوتت على السماح لطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين في درس واحد ضمن أيام امتحانات “الدور الثاني” وبضمنها يوم السبت، من ادائه في نهاية الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 أيلول 2021″.
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