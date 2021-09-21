2021/09/21 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3081 اصابة بـ وباء كورونا و 4454 حالة شفاء اضافة الى وفاة 42 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 3 دقائق

قرار من التربية بشأن الطلبة المتغيبين عن الامتحانات

منذ ساعة واحدة

التربية: نتائج السادس الاعدادي ستعلن خلال 10 ايام

منذ 20 ساعة

العدل تكشف حقيقة عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ‏ذويهم بسجن التاجي

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 3192 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

محافظة النجف تعطل الدوام الرسمي 4 أيام

منذ يومين

تشكيل لجنة حكومية لمعالجة ملف محاضري 2020

منذ يومين

الصحة تسجل 2515 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

مفوضية الانتخابات تستعد لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة

منذ 3 أيام

الصحة تسجل 1959 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 3 أيام

الجامعات العراقية تباشر غدا الأحد دراساتها العليا للعام 2022/2021

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 3081 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 3081 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).