قاطعوا الإنتخابات ولا تكونوا كذابي زفة - جعفر المظفر

2021/09/21 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر قاطعوا الإنتخابات ولا تكونوا كذابي زفة .قلنا للأخوة الشيوعين خاصة والوطنيين العراقيين بشكل عام إن الإنتخابات العراقية هي عبارة عن خدعة وضحك على الذقون فراحوا يتحدثون معنا عن التحول الديمقراطي الذي بإمكانه أن يبني خطوة خطوة مجتمعا ديمقراطيا بشكل سياقي وتراكمي وتراتبي, وكأنما قوى الفساد والعمالة والطائفية ستشاركهم اللعبة وبراءة الأطفال في عينها.



يومها قلت لصديقي الشيوعي الديمقراطي المارك ......





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