التربية تتخذ قراراً يخص طلبة المراحل غير المنتهية المتغيبين بدرس واحد في الدور الثاني

2021/09/21 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، السماح لطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين في درس واحد ضمن أيام امتحانات "الدور الثاني" وبضمنها يوم السبت، من ادائه في نهاية الامتحانات.

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وذكرت وزارة التربية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 أيلول 2021)، ان "هيئة الرأي في الوزارة تصوت على السماح لطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين في درس واحد ضمن أيام امتحانات "الدور الثاني" وبضمنها يوم السبت، من ادائه في نهاية الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 أيلول 2021".

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