بغداد وواشنطن تبحثان تفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية

2021/09/21 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأمريكي في بغداد، تفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية.

وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن الأخير “استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، وأهمية بذل مزيد من الجهود، لتفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين بغداد وواشنطن”.

وأكد الأعرجي، وفق البيان، أن “الحكومة العراقية تعمل على أن تكون نقطة التقاء للجميع، مبينا أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات، كونها تشكل ضررا على أمنه واستقراره”.

من جانبه، أشار السفير الأمريكي، إلى أن “بلاده تدرك حجم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في الداخل والخارج، مؤكدا عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون عبئا على الحكومة العراقية، بل تسعى لأن تكون عاملا مساعدا لها، مبينا أن لدى العراق تأريخ حافل بالحضارة والتقدم، وهو لا يشبه أفغانستان”.

كما أوضح السفير الأمريكي، أن “بلاده تريد عراقا قويا آمنا مستقرا، لافتا إلى أن وجود القوات الأمريكية وضمن إطار التحالف الدولي هو بدعوة وبطلب من الحكومة العراقية، وأن القوات الأمريكية ليست قوات محتلة، بل هي لتمكين ومساعدة القوات العراقية في مهامها، مؤكدا احترام الولايات المتحدة لسيادة العراق ومؤسساته”.

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