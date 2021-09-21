2021/09/21 | 17:10 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بصريون يتحدثون عن ارتفاع اسعار البيض .. والزراعة توضح الأسباب #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: j5IBL1rSUSY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بصريون يتحدثون عن ارتفاع اسعار البيض .. والزراعة توضح الأسباب #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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