2021/09/21 | 17:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قتيل بلا جثة و قاتل بلا جريمة.. فضيحة تهز اركان الداخلية | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JtEki2boWT8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قتيل بلا جثة و قاتل بلا جريمة.. فضيحة تهز اركان الداخلية | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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