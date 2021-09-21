2021/09/21 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JtEki2boWT8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قتيل بلا جثة و قاتل بلا جريمة.. فضيحة تهز اركان الداخلية | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قتيل بلا جثة و قاتل بلا جريمة.. فضيحة تهز اركان الداخلية | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).