2021/09/21 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..طيف سامي تخاطب القانونية بشأن قرار يخص 30 ألف درجة وظيفية

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