2021/09/21 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على عصابة تقوم بتهديد وابتزاز المواطنين في كركوك

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