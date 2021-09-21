الكهرباء تكشف عن تفاصيل خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية

2021/09/21 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطتها الخاصة لإنجاح الزيارة الأربعينية وخدمة زوار سيد الشهداء (عليه السلام). وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تؤكد انتهاء استعداداتها التحضيرية الكاملة لإنجاح الزيارة الأربعينية وخدمة زوار سيد الشهداء (عليه السلام) من خلال العمل الميداني المباشر للوزير عادل كريم والملاكات المتقدمة في الوزارة". وأضاف البيان، أن "الاعمال المنجزة من قبل الشركات العامة المعنية ضمن قطاع المسؤولية تضمنت التجهيز الكامل لمحافظة كربلاء المقدسة بالطاقة الكهربائية على مدار ٢٤ ساعة، وتأمين طرق الزائرين ضمن المناطق الجنوبية والشمالية والوسطى ومناطق الفرات الاوسط باتجاه المراقد المقدسة، وتأمين الإنارة الليلية لكافة الطرق الفرعية والرئيسة، وتأمين مصادر تغذيةٍ بديلةٍ، والاستنفار الكامل لملاكات الصيانة وتشكيل مرابطات تتولى تقديم الخدمات على مدار اليوم، وفتح المخازن امام فرق الصيانة لتوفير المواد الحاكمة لتأهيل الشبكة وصيانتها، وتأهيل الديزلات والگاز أويل". وأشار إلى أن "الجهد الوزاري اشتمل على التنسيق الكامل مع ديوان محافظة كربلاء والاجهزة البلدية والخدمية والامنية لتأمين متطلبات الزيارة، وتشكيل ثلاثة خطوط متخصصة للصيانة الفورية داخل المدن ومشارفها والطرق الرئيسة ضمن مخارجها، مع الايعاز الى كافة تشكيلات الكهرباء بتوفير الجهد الساند المشتمل على الرافعات والعجلات التخصصية والحقلية لرفد ملاكات توزيع كهرباء كربلاء في واجباتهم، وأخيراً المشاركة ضمن الجهد الآلي لنقل الزائرين من وإلى مدنهم". وتابع البيان أن "تشكيلات وزارة الكهرباء كافة تسخر مقدراتها وامكانياتها وتستنفر الهمم في كل وقت لخدمة ورفاهية المواطن، وكما كانت وزارة الكهرباء حاضرةً وبمستوى الطموح في إنجاح المناسبات والاحداث الوطنية ونقل صورة مشرفة عن هذا البلد العظيم"، لافتا الى أنها "ضمن الزيارة الأربعينية ستكون رهن الإشارة لرسم ملامح هذه المناسبة بما يتناسب وقدسيتها، توافقاً وانسجاماً مع رسالة الحكومة واهدافها للمرحلة الحالية والمقبلة".

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