الادعاء العام في عُمان يحذر من تزايد وتيرة الشائعات.. ويعلن عقوبة من ينشرها

2021/09/21 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الادعاء العام في سلطنة عُمان، الثلاثاء، من تزايد وتيرة نشر أخبار و"شائعات مثيرة" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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