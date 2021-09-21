2021/09/21 | 17:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطاحت مفارز شرطة ميسان، الثلاثاء، بعصابة لتجارة المخدرات بالجرم المشهود جنوب المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، أنه “بناءً على معلوماتٍ استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية ، تمكنت مفارز شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على عصابة لتجارة المخدرات مؤلفة من (خمسة) أشخاص يسكنون محافظة السماوة ومن ضمنهم ثلاثة نساء”.واوضحت ان “العملية تمت […]

ظهرت المقالة معظمها من النساء ..



الاطاحة بعصابة مخدرات في ميسان أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معظمها من النساء .. الاطاحة بعصابة مخدرات في ميسان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معظمها من النساء .. الاطاحة بعصابة مخدرات في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).