2021/09/21 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، اليوم الثلاثاء، ان عدد وفيات مرضى السرطان في العراق بلغ “10%” من مجموع الوفيات للأمراض غير السارية في العام 2015، داعيا رئيس الوزراء لإجراءات تحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ازدياد حالات الوفاة بسبب السرطان..



نائب يطالب الحكومة بالتدخل المركز الخبري الوطني.

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