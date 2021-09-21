2021/09/21 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إجراء عملية المحاكاة الأخيرة لعمل الأجهزة الانتخابية، استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة بموعدها المحدد في العاشر من تشرين المقبل.وقالت مساعدة الناطق الإعلامي باسم المفوضية، نبراس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف عن موعد إعلان نتائج التصويت الخاص المركز الخبري الوطني.

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