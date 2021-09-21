2021/09/21 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد

الجبار إسماعيل، حرص الشركة على تعظيم

الموارد الهايدروكاربونية من خلال خطة

تطويرية متكاملة تهدف الى تسريع

الانتقال بهذه الثروة من الاستكشاف

والتوقعات الرقمية على ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن عن خطة "متكاملة" للنهوض بالاستكشافات للرقع الغازية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن عن خطة "متكاملة" للنهوض بالاستكشافات للرقع الغازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).