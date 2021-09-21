عاصفة قطبية تجتاح شمال العراق خلال أيام

2021/09/21 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبير الأرصاد الجوية سيروان صالح،

اليوم الثلاثاء، أن تهطل أمطار في

المناطق الجبلية في إقليم كردستان

العراق مطلع الأسبوع المقبل بسبب تأثير

عاصفة هوائية باردة قطبية تنخفض معها

درجات الحرارة.

وقال ص

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