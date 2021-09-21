2021/09/21 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، الموافقة على إنشاء خط طوارئ للقضاء على شح الماء في النهروان.وقال العطا خلال اجتماع عقده في ديوان المحافظة بحضور مستشار رئيس الوزراء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



إنشاء خط طوارئ للقضاء على شح الماء في النهروان المركز الخبري الوطني.

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