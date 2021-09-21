الموافقة على إنشاء ’خط طوارئ’ للقضاء على شح المياه في النهروان جنوبي بغداد

2021/09/21 | 17:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء "خط طوارئ" لنقل الماء الخام إلى منطقة النهروان، والقضاء على شح المياه في المنطقة.

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وقال المحافظ خلال اجتماع عقده في ديوان المحافظة بحضور مستشار رئيس الوزراء، لحل مشكلات منطقة النهروان، ضمن الأمر الديواني (258 )، بحسب بيان مكتب المحافظ، وتلقى "ناس" نسخة منه، (21 أيلول 2021) إن "الاجتماع جاء لتحسين الواقع الصحي، والتربوي، وايجاد حل لأزمة المياه في النهروان، وكيفية تغذية القرى المجاورة"، مؤكدا صدور قرارات حاسمة بالنسبة لانشاء خط طوارئ للماء، ومعالجة أزمة المياه في النهروان".

وأشار العطا الى "أن الاجتماع تمخض أيضا عن صدور قرار برفع جميع التجاوزات الحاصلة على الأراضي المخصصة للمباني مدرسية، كذلك ترشيح مساحات أخرى للشروع بإنشاء مدارس جديدة" لافتا إلى الشروع بتلك الأعمال حال المصادقة على قرارات الاجتماع".

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