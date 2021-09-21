توضيح من النفط بشأن وجود أزمة وقود جنوب العراق

2021/09/21 | 17:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء، وجود ازمة وقود في البصرة، داعية المواطنين للابلاغ عن محطات الوقود المغلقة، فيما توعدت مفتعلي الازمات باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وقالت وزارة النفط، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، (21 ايلول 2021)، ان "شركة توزيع المنتجات النفطية تنفي وجود ازمة وقود في البصرة، وتناشد المواطنين بالتبليغ عن محطات الوقود المغلقة".

وأضاف البيان، "وتتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين من الذين يفتعلون الازمات".

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