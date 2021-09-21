رئيس وزراء السودان: مخططو الانقلاب المعتقلين من الموالين لعمر البشير

2021/09/21 | 17:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في بيان متلفز يوم الثلاثاء، إن الانقلاب الفاشل في السودان خطط له أنصار الديكتاتور المخلوع عمر البشير، فيما اتهمت مصادر استخباراتية سودانية بمحاولات إقليمية لزعزعة الاستقرار في البلاد.

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