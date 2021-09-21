2021/09/21 | 17:53 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 | 05:51 مساءً

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النقل تعلن الموافقة على توزيع قطع الاراضي على الموظفين

أعلنت وزارة النقل متمثلة زيد خليل شعلان مدير عام الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات عن حصول موافقة وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي على توزيع قطع الاراضي على منسوبي الشركة.



وقال مدير عام الشركة زيد الاسدي استنادا لتوجيهات معالي وزير النقل بضرورة إيجاد السكن اللائق لموظفي الوزارة وتشكيلاتها وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حصلت هذا اليوم مصادقة وموافقة معاليه على المباشرة بتمليك كافة موظفي الشركة بقطع الأراضي .



مضيفا بأن هذا القرار أدخل الفرحة والسرور على موظفي الشركة

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