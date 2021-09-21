2021/09/21 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، اتخاذها إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق بقضية الرجل وزوجته.وذكرت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “اتخذنا إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة بابل تلجأ “للقضاء” بقضية الرجل المتهم بقتل زوجته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تلجأ “للقضاء” بقضية الرجل المتهم بقتل زوجته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل تلجأ “للقضاء” بقضية الرجل المتهم بقتل زوجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).