اعتقال 'أبو قتادة' بعملية أمنية في نينوى

2021/09/21 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

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فيديو / الأمن الوطني يداهم مضافة لداعش ويعتقل القيادي "ابو قتادة"

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