كركوك.. الاطاحة بعصابة تبتز وتهدد المواطنين

2021/09/21 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية استخبارات وأمن كركوك، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عصابة تبتز وتهدد المواطنين في منطقة المدينة بمركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبعملية نوعية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتعاون والتنسيق المشترك مع قوة اقتحام مكتب قائد شرطة كركوك، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة أشخاص في منطقة الحرية مركز مدينة كركوك، كانوا يقومون بتهديد وابتزاز المواطنين الأبرياء من خلال الاتصال بهم وطلب مبالغ مالية".

واضافت ان "العصابة كانت تقوم بترويع الأهالي عبر إطلاقهم للعيارات النارية على منازل المواطنين في محافظة كركوك".واشارت المديرية الى انه "جرى التحقيق معهم بدائياً ودونت أقوالهم وسيتم عرضهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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