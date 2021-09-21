التربية تصدر قرار سماح لطلبة المراحل غير المنتهية

2021/09/21 | 18:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، إصدار قرار سماح لطلاب المراحل غير المنتهية المتغيبين عن الامتحانات.

وذكرت الوزارة في بيان، 21 أيلول/سبتمبر، أنّ "هيئة الرأي صوتت على السماح لطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين في درس واحد ضمن أيام امتحانات الدور الثاني، وبضمنها يوم السبت، من أدائه في نهاية الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 أيلول/سبتمبر 2021".

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