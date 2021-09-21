لقاء يجمع الرئيسين العراقي والأميركي على هامش اجتماع الأمم المتحدة

2021/09/21 | 18:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، بنظيره الأميركي جو بايدن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وذكر إعلام رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 أيلول 2021)، ان "رئيس الجمهورية التقى نظيره الأميركي جو بايدن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وشاركَ رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وذكرت إلاعلام الرئاسي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 أيلول 2021)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح شارك في افتتاح أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك".

واضاف البيان انه "من المؤمل أن يلقي رئيس الجمهورية كلمة العراق في جلسات الجمعية التي يشارك فيها أغلب رؤساء وقادة دول العالم".

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