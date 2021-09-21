2021/09/21 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن انتشار فرق جوالة لحماية المواقع الاثرية في العراق.وقال عضو اللجنة، عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "المواقع الأثرية في العراق يصل أعدادها إلى الالاف تمتد الى فترات زمنية بعيدة في عمق التأريخ، بعضها يصل إلى 5 آلاف سنة قبل الميلاد وربما اكثر"، لافتا إلى أن "الحفاظ على تلك المواقع من السرقة والعابقين أولوية للحكومة وأجهزتها التنفيذية".

وأضاف العزاوي، أنه "جرى الايعاز مؤخرا بدعم خطط الانتشار السريع في محيط المواقع الاثرية واجراء عمليات رصد دورية لها بالتنسيق مع افراد الحراسة المكلفين بالتواجد في المواقع او التلال الاثرية لدرء اي محاولة سرقة او عبث من قبل اللصوص".وأشار إلى، أنه "جرى الايعاز للقوات الامنية القريبة من اي موقع بتقديم الدعم عند الضرورة لاي نداء مساعدة من قبل حراس تلك المواقع"، مؤكدا "وجود فرق جوالة حاليا تتابع ملف المواقع، بالإضافة إلى رصد اي محاولات بيع او شراء الاثار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او اي طريقة اخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بخطط انتشار سريعة.. حماية الآثار نصب أعين قوات الأمن العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بخطط انتشار سريعة.. حماية الآثار نصب أعين قوات الأمن العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).