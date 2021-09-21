في قرية العراق.. 350 مشتركاً أردنياً بلا كهرباء!

2021/09/21 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

ذكرت شركة توزيع الكهرباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، تعرض احدى محولاتها في قرية العراق بلواء المزار بمحافظة الكرك، لإطلاق نار أدى إلى انقطاع التيار عن نحو 350 مشتركا.

وقالت الشركة، في بيان، أطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن احدى محولاتها "في قرية العراق بلواء المزار بمحافظة الكرك، تعرض مساء اليوم، لإطلاق نار من قبل مجهولين، ما تسبب في عطبه وانقطاع التيار عن نحو 350 مشتركا".

وأضافت، أنها قامت بـ"إبلاغ الأجهزة المعنية بالحادثة، حيث تبين أن سبب عطل المحول يعود لإطلاق عيارات نارية.



وطالبت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، للكشف عن هوية المتسببين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم."

وأكدت، أن "تكرار هذه الحالات يؤدي إلى استنزاف مقدرات الشركة، ويعرضها لخسائر فادحة، كما أن مثل تلك الأفعال تعرض سلامة المواطنين وموظفي الشركة للخطورة، وتؤثر على جودة تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي".

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