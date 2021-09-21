2021/09/21 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لداعش في بغداد وكركوك ونينوى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 18:43

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لداعش في بغداد وكركوك ونينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لداعش في بغداد وكركوك ونينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).