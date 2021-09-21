الحشد الشعبي يطيح بثلاثة “دواعش” بينهم “قيادي مهم” في ثلاث محافظات

2021/09/21 | 18:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، من الإطاحة بقيادي مهم في فلول “داعش” الإرهابي، فضلا عن عنصرين آخرين خطرين في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد.وذكر اعلام الحشد في بيان انه “تمكنت مديرية الامن والانضباط وبالتعاون والتنسيق العالي مع استخبارات الحشد الشعبي والقوات الأمنية الماسكة في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات […]

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