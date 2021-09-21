حمم بركانية تبتلع أحواض سباحة ومنازل في إسبانيا.. هكذا كان المشهد

2021/09/21 | 18:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثار بركان كمبر فيجا في جزيرة لابالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية يوم 19 سبتمبر/أيلول.وتقول السلطات إنه من المتوقع أن يستمر البركان في إطلاق الحمم البركانية في الأيام المقبلة.

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