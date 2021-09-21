2021/09/21 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بقيادي مهم في فلول “داعش” الإرهابي، فضلا عن عنصرين آخرين خطرين في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد.وذكر اعلام الحشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بثلاثة دواعش بينهم “قيادي مهم” في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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