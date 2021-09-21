ديفيد هارفي وراهنية -رأس المال- لماركس 1 - طلال الربيعي

2021/09/21 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي في المحاورة هذه, يتحدث ديفيد هارفي عن لماذا لا يزال كتاب رأس المال لكارل ماركس هو الدليل المحدد لفهم - والتغلب على - أهوال الرأسمالية.



ديفيد هارفي استاذ متميز في الأنثروبولوجيا والجغرافيا في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك.



وهو مؤلف العديد من الكتب.



وبضمنها "طرق العالم".The Ways of the Worldhttp://davidharvey.org/2016/01/new-book-the-ways-of-the-world/ مح ......





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