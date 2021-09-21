قصص وحواديت من العالم القديم (19) أنطونيو وكليوباترا - محمد زكريا توفيق

2021/09/21 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الثلاثي الثاني.



وفاة سيسيرو: بعد مقتل يوليوس قيصر، أسرع ابن أخيه ووريثه، أوكتافيوس، إلى روما.



أخذ اسم قيصر، وحاول كسب حب الشعب.



كان مارك أنطونيو آنذاك هو القنصل.



حاول توحيد الصفوف ضد المشتركين في قتل يوليوس قيصر.



لكن سيسيرو كان يعارض أنطونيو من أجل السلام العام.



عارض أنطونيو في البداية أوكتافيوس الشباب.



ولكن، عندما وجد أنه يلقى قبولا عاما من الشعب، عمل أن يشركه في الحكومة.



وهكذا، ......





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