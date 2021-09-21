حركيّو الجزائر - حسن مدن

2021/09/21 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن مع الفروقات غير القليلة بين الحالين، هناك أوجه شبه بين من يطلق عليهم "الحركيّون" في الجزائر وفرنسا، وبين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكيّة وقوات حلف الناتو خلال عشرين عاماً من وجود هذه القوات في أفغانستان.لقد رأى العالم، عبر الشاشات، كيف تدافع الكثير من هؤلاء نحو مطار كابول للفرار بجلودهم بعد سقوط النظام السابق وهيمنة "طالبان" على السلطة في البلاد، مع أن ليس كل من فرّوا من افغانست ......





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