2021/09/21 | 18:55 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملايين من المسلمين من كل بقاع العالم يؤدون الزيارة .. والاعلام يستنفر لنقل هذا الحدث العظيم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملايين من المسلمين من كل بقاع العالم يؤدون الزيارة .. والاعلام يستنفر لنقل هذا الحدث العظيم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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