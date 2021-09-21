رهن التطورات.. ماذا يحدث لتنظيم القاعدة في سوريا؟

2021/09/21 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يبدو للوهلة الأولى أن حديث زعيم القاعدة "دليل قوة لا ضعف"، لكن الواقع في سوريا يقول غير ذلك.

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