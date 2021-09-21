2021/09/21 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتزازاً وتقديراً لعطاء وتضحيات العاملين في القطاع النفطي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لرعاية الحالات المستعصية.. تخصيص 700 مليون دينار لشركة الحفر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لرعاية الحالات المستعصية.. تخصيص 700 مليون دينار لشركة الحفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).