وزير الخارجية يترأس اجتماعاً دولياً بنيويورك لمتابعة مخرجات قمة بغداد

2021/09/21 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً دولياً في نيويورك لمتابعة مخرجات قمة بغداد.وذكرت الوكالة الرسمية في خبر تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اجتماعا […]

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