اعتقال “أبو قتادة” بعملية أمنية في نينوى

2021/09/21 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعتقلت قوة أمنية، الثلاثاء، قيادياً في تنظيم “داعش” في محافظة نينوى.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، للأمن الوطني إنه “تم مداهمة مضافة لتنظيم داعش في نينوى وتم اعتقال القيادي ابو قتادة”.وأضاف البيان أن “المضافة كانت تحت الارض”.

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