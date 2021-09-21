2021/09/21 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية استخبارات وأمن كركوك، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عصابة تبتز وتهدد المواطنين في منطقة المدينة بمركز المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبعملية نوعية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتعاون والتنسيق …

ظهرت المقالة الاطاحة بعصابة تبتز وتهدد المواطنين في كركوك أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بعصابة تبتز وتهدد المواطنين في كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بعصابة تبتز وتهدد المواطنين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).