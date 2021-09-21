وزيرة الاعمار تناقش مع نظيرها الاردني قطاع البناء والتشييد

2021/09/21 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقشت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، مع وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، قطاع البناء والتشييد بين البلدين.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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