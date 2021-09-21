قائد طالبان منصور حقاني يتعهد بتطبيق الشريعة ضد الفساد والسرقة في كابول

2021/09/21 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد طالبان، منصور حقاني، إنه سيعمل على جلب الشريعة الإسلامية إلى العاصمة الأفغانية، مع توليه قيادة شرطة كابول، حيث يعتزم مواجهة الفساد والسرقة "لكن لا خطط لقطع أيدي اللصوص"، حسبما قال إلى مراسل شبكة CNN.

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