2021/09/21 | 19:27 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 | 07:05 مساءً

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مجلس النواب الليبي يصوت لصالح سحب الثقة من الحكومة

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على بعد ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية ورئاسية .



وأفاد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان له ،اليوم، بسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائب حاضرين في جلسة مغلقة برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.



وكان 45 نائبا في البرلمان الليبي، قد تقدموا بداية الأسبوع الماضي بطلب لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية..



ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة ما لا يقل عن 87 نائبا.



وعقد مجلس النواب الليبي، في الثامن من سبتمبر الجاري جلسة استجواب لحكومة الدبيبة بعدما تقدم نحو 30 نائبا بطلب لاستجواب وسحب الثقة منها بدعوى "تسجيل مخالفات إدارية ومالية"بحقها.



ورفض الدبيبة هذه الاتهامات معتبرا إياها محاولة لإفشال الحكومة، مؤكدا أن حكومته لم تقر ميزانيتها العامة حتى يتم محاسبتها.



وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من تشكيل الحكومة، ففي مطلع شهر فبراير الماضي نجح ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

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