قتل ودفن وأشياء أخرى.. مجزرة للكلاب بحرم الجامعة اللبنانية

2021/09/21 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أليس من المعيب بحق سمعة الجامعة اللبنانية أن تتحول إلى بؤر لدفن الجثث والقتل بدم بارد؟ هل هذا ما نعلمه للطلاب ونقدمه لهم كنموذج في الجامعة الوطنية"؟

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