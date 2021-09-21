2021/09/21 | 19:30 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من كل بقاع العالم .. اهلا بكم في العراق يا ضيوف ابي عبد لله 💚) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3S9a6xXbtX0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من كل بقاع العالم .. اهلا بكم في العراق يا ضيوف ابي عبد لله 💚) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من كل بقاع العالم .. اهلا بكم في العراق يا ضيوف ابي عبد لله 💚) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).