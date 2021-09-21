2021/09/21 | 19:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. ترحيب جماهيري بمرشحي الحزب الديمقراطي_الكوردستاني لمجلس النواب العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BJh8M06RANk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. ترحيب جماهيري بمرشحي الحزب الديمقراطي_الكوردستاني لمجلس النواب العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. ترحيب جماهيري بمرشحي الحزب الديمقراطي_الكوردستاني لمجلس النواب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).